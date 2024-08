ALL’ORATORIO DI SAN VITO

L’estate dell’Oratorio di San Vito in via Pesciatina si anima con una nuova iniziativa, curata dall’associazione “Nati per scrivere”: “Ingredienti per uno scritto misto”, laboratorio di scrittura creativa per bambini tenuto dalle scrittrici Luciana Volante (nella foto) e Maria Pia Michelini, in programma per venerdì alle 21. Le due autrici proporranno infatti letture tratte dai loro libri per l’infanzia, come “Il pastore di alberi”, di Luciana Volante, e “Baffo folletto, ogni storia un dispetto”, di Maria Pia Michelini, giochi e attività ludiche, per guidare i piccoli partecipanti nella creazione di una breve storia.