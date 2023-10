Allo Scompiglio la compagnia Mattioli presenta Pinocchio

Domani, domenica 29 ottobre, alle ore 16.30, nella Tenuta Dello Scompiglio di Vorno la Compagnia teatrale Mattioli presenta Storia di Pinocchio, spettacolo di teatro ragazzi scritto e diretto da Silvano Antonelli e Monica Mattioli.

Le fantastiche avventure del famoso burattino animano il racconto della buonanotte di una madre al figlio. Le immagini diventano poesia il cui ritmo è sostenuto da temi musicali divertenti e originali, accompagnato da luci che trasformano la realtà in scenari evocativi. Il letto si trasforma nel teatrino di Mangiafuoco, nel carretto per andare nel paese dei balocchi, nella balena in cui si trova Geppetto. Tutti gli oggetti della camera prendono vita e nella magica affabulazione, con poetica follia, la mamma interpreta Pinocchio e i personaggi delle sue avventure, svelando segreti e sogni del burattino (forse rimasti nella penna di Collodi, fra i quali un’inconfessabile passione per la danza hip hop).

Teatro d’attore. Età consigliata: dai 3 anni e per tutti.

Biglietti: adulti 7 euro, bambini da 3 a 12 anni e over 65 5 euro; prenotazione obbligatoria alla biglietteria 0583 971125; [email protected].

Il Progetto Dello Scompiglio ideato e diretto dalla regista e artista Cecilia Bertoni, prende vita nella omonima Tenuta, situata alle porte di Lucca, sulle colline di Vorno; una realtà in cui le attività legate alle arti visive e performatiche negli spazi interni ed esterni e il dialogo e le attività con la terra, con il bosco, con la fauna, con l’elemento architettonico contribuiscono a una ricerca di cultura. Ogni scelta relativa al Progetto è perciò valutata in relazione alla propria sostenibilità ambientale, attraverso forme di interazione e di responsabilità.