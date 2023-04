All’Isi Pertini il nuovo corso quadriennale

Vede già l’orizzonte dell’anno scolastico 20232024 il nuovo corso quadriennale per il Turismo, promosso dall’Istituto Pertini (nella foto la preside Daniela Venturi) nell’ambito di quanto previsto dal Decreto Dipartimentale 2451 del 7 dicembre 2021, in seno al Piano nazionale di innovazione ordinamentale per l’ampliamento e l’adeguamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado agli Obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Possono già predisporsi a diventarne protagonisti tutti gli studenti decisi a mettersi in gioco per conseguire il raggiungimento delle competenze, relativamente all’ambito turistico, in quattro anni piuttosto che cinque e ambire ad un’immediata immissione nel mondo del lavoro oppure a porre le basi per continuare in modo proficuo gli studi in ambito universitario o presso ITS. Il corso quadriennale, unico nelle province di Lucca, Massa-Carrara, Livorno e Pisa, si pone come

obiettivo, oltre allo sviluppo in maniera trasversale delle competenze che caratterizzano l’indirizzo turistico, la piena traduzione pratica, operativa e costruttiva, del termine sostenibilitá: una sorta di fiore all’occhiello che vede la sua genesi formale in ciò che è espresso, in questo senso, dall’Agenda Onu 2030. Al percorso quadriennale, sostanzialmente distinto da quello quinquennale ordinamentale, che prevede il rilascio dello stesso titolo di studio conclusivo del percorso quinquennale, potranno iscriversi tutti gli studenti che hanno completato regolarmente, senza alcuna ripetenza, il percorso di scuola secondaria di primo grado e nati tra gennaio e dicembre 2009. Non potranno accedervi invece quelli provenienti da altri istituti superiori nè dal corso quinquennale del Pertini stesso.