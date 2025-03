Alle sigaraie l’intitolazione della rotatoria

Sabato invece sarà la volta della rotatoria fuori Porta Sant’Anna alle ‘Sigaraie, filandine e lavoratrici lucchesi’. “L’intitolazione, che si colloca proprio sull’asse viario di penetrazione nel centro storico che porta alla ex Manifattura, ci è sembrata ideale – spiega l’assessore Moreno Bruni – per rendere omaggio a queste donne e a tutte le altre lavoratrici, come le filandine, le donne della Cucirini Cantoni, le operaie dello iutificio e del cotonificio, e di tutte coloro che hanno prestato la propria opera a bottega e nei mercati e che rappresentano fondamentali esperienze storiche di emancipazione femminile attraverso il lavoro, sia della città di Lucca che del suo territorio. Per questa piccola, ma significativa festa, invitiamo tutti a partecipare”.

Una grande storia in una casa, quella della Manifattura che oggi è vuota. Lo sottolinea Simonetta Simonetti: “E’ nostro dovere morale, senso civico e di appartenenza di trasmettere alle nuove generazioni la storia, le memorie collettive e quelle autobiografiche. Non si può farlo – osserva la scrittrice lucchese – solo nei momenti celebrativi dove si strumentalizza, spesso, il significato del ricordo. Quel grigio edificio coperto e polveroso è una fucina di ricordi, di storie e di storia, ma che è senza voce e senza volto se continua a rimanere il soggetto conteso di interessi e proposte pubbliche eo private“.

L’intitolazione della rotatoria fuori Porta Sant’Anna avverrà sabato alle 11.15.