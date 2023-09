Allarme virus West Nile. Parte la disinfestazione

E’ una malattia infettiva trasmessa dalla puntura di zanzare. Causata dal virus West Nile, dal nome del distretto dove fu isolato per la prima volta, in Uganda. Il Comune di Altopascio ha emesso un’ordinanza contingibile e urgente per avviare la disinfestazione in località Gossi, nel territorio compreso tra Altopascio e Montecarlo. È stata infatti l’Asl a notificare questa disposizione al Comune, dopo che è emerso che alcuni soggetti residenti in altra Regione, che avevano soggiornato in questa località di Altopascio nei giorni scorsi, sono risultati affetti dal virus. A titolo precauzionale, per la tutela della salute pubblica, risulta quindi necessario avviare la disinfestazione nell’area dove i soggetti hanno soggiornato, così come previsto anche dalle indicazioni impartite dalla Regione Toscana. L’area di intervento, che partirà domani, comprende i 200 metri lineari dal luogo di soggiorno: è qui che devono essere eseguiti i trattamenti e attivata la rimozione dei focolai in aree pubbliche e private (porta-porta), comprese proprietà private esterne tipo cortili, piazzali, giardini e terrazze. ’ordinanza dispone infatti: la disinfestazione dell’area interessata con insetticidi; la ricerca e l’eliminazione dei focolai larvali peri-domestici con ispezioni "porta a porta" delle abitazioni nell’area segnalata. Il 26 settembre sarà eseguito un sopralluogo.

Si rende quindi necessario che residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive di permettere l’accesso degli addetti alla disinfestazione e di collaborare. Si ricorda inoltre di prendere le seguenti precauzioni: prima del trattamento: raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica; durante il trattamento: restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere ciotole e cucce con teli di plastica.

In caso di contatto con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone. Si chiede inoltre di rispettare un intervallo di 15 giorni per consumare frutta o verdura eventualmente irrorate con prodotti insetticidi.

Massimo Stefanini