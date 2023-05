Allarme rosso, calano le donazioni di sangue

Calano le donazioni di sangue Avis nella nostra provincia: nel 2022 sono state 4.883, contro le 4.958 del 2021, per un decremento nell’ordine del -1,51% (-75 donazioni in totale). Mentre nella zona della Piana, Valle del Serchio dopo due anni di forte aumento si registrano esclusivamente diminuzioni, crescono invece alcuni territori della Versilia, come Camaiore (+55 donazioni), Viareggio (+46) e Massarosa (+28). Un altro dato confortante è quello che emerge dai soci donne under 25, la percentuale più ampia nella rispettiva categoria. Sono i dati resi noti in occasione della 52esima Assemblea regionale Avis Toscana. A Lucca tengono sostanzialmente la città e Altopascio, mentre Pieve Fosciana e Vagli di Sotto, nella Valle del Serchio, registrano scarti minimi rispetto al 2021.