Allarme pitbull . Arriva la petizione

Allarme pitbull a Diecimo. Come raccontato più volte su queste colonne, negli ultimi mesi due cani avevano aggredito prima altri animali, e poi anche una donna che portava a spasso il suo cucciolo. Varie le segnalazioni da parte dei cittadini, che si erano rivolti anche alle autorità e al sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, che li aveva rassicurati su maggiori controlli. La situazione, però, lascia paura e preoccupazione nei residenti, che hanno deciso di scendere in campo con una raccolta firme ad hoc. Gli abitanti di Diecimo hanno lanciato una petizione con la quale chiederanno a tutti gli organi competenti “Di prendere celermente dei provvedimenti prima che si possano verificare ulteriori nuovi episodi più gravi nei confronti delle persone che lungo la via comunale transitano”.