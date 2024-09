Allarme e gru davanti alla banca. Nessun raid, solo tecnici al lavoro

Un guasto elettrico in piena notte fa scattare allarme di una banca, arrivano i tecnici per la riparazione, ma alcuni vicini pensano ad un clamoroso furto e ovviamente chiamano subito i carabinieri. Per fortuna il mistero è stato ben presto risolto. Due furgoni, uno dotato di gru, erano piazzati proprio di fronte alla filiale di Marlia, sul viale Europa, della Banca Intesa San Paolo mentre il sistema di allarme si era attivato, suonando per diverso tempo. E’ accaduto intorno all’una, nella notte tra sabato e domenica.

I residenti hanno pensato ad alcuni malintenzionati e hanno segnalato quanto stava accadendo al “112“. Quando sul posto sono arrivati i militari per verificare, si è scoperto che da un paio d’ore era mancata la corrente elettrica e i mezzi presenti nei pressi della banca erano semplicente quelli della ditta incaricata di effettuare il ripristino dell’erogazione dell’energia elettrica.

Ma.Ste.