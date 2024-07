All’Anmic confronto aperto con i medici in vista delle nuove norme Medici e rappresentanti Anmic si sono incontrati a Lucca per discutere sull'accertamento dell'invalidità civile e i rapporti con Asl e Inps, in vista di cambiamenti normativi. Importanza del supporto agli invalidi civili evidenziata. Ufficio Anmic aperto anche il sabato.