Alla Ubik si presenta “Sarabanda“, l’ultimo libro di Mario Rocchi

Un appuntamento da non perdere: la presentazione dell’ultimo libro di Mario Rocchi, “Sarabanda”, che si terrà giovedì 14 dicembre alle 18 alla libreria Ubik di via Fillungo, con lo scrittore Sebastiano Mondadori. Il volume, edito da “Tralerighe Libri”, casa editrice con la quale Rocchi ha già pubblicato oltre una ventina di libri, è un’appassionante serie di storie umane intrecciate fra loro, serie che, confrontata con la normale produzione letteraria di Mario Rocchi, si può dire singolare e, considerato il finale alquanto originale, decisamente surreale. Un finale cioè che svolge la funzione di portare tutte le storie del romanzo sul piano dell’irrealtà di cui poche volte l’autore ci ha dato saggio preferendo sempre una singolare visione del reale. Comunque c’è in quasi tutto quello che accade, sempre una singolare visione del reale, la ricerca dell’affetto, dell’amore fra uomo e donna ma anche fra genitori e figli, affetto che denuncia la sua presenza in tutti gli scritti di Mario Rocchi anche se la delusione del raggiungimento di esso soprattutto da parte dell’uomo è sempre un motivo dominante.

Corrado, Alessia, Sebastiano e Cristina, ma anche le voci narranti del Vecchio e di Diego, la ferocia del Bimbo e Angela e Grazina confermano un romanzo fatto di storie che non hanno niente di irreale, se non nello spirito che innalza tutti i personaggi in un limbo che devono accettare, oppure no. Il finale lo svelerà, finale di un romanzo singolare e appassionante proprio per la serie di avventure che i vari personaggi affrontano di petto e che costruiscono questa articolata storia che Rocchi ha saputo coordinare con capacità e mestiere di buon narratore.

Nella foto la copertina realizzata da Mauro Lovi