Alla Ubik gli autori diventano librai per un giorno

La Libreria Ubik Lucca è lieta di presentare un nuovo e coinvolgente format mensile ideato ed organizzato dalla titolare, Gina Truglio. A partire da questo mese, la libreria ospiterà regolarmente l’evento “Libraio per un giorno”, che permetterà ai clienti di incontrare e interagire direttamente con autori di rilievo che saranno dei veri librai per un giorno.

Il primo appuntamento è per sabato dalle 15.30 alle 18.30 alla libreria di via Fillungo 137/139 e avrà come protagonista lo stimato scrittore best seller Andrea Vitali.

Figura di spicco nel panorama letterario italiano, Vitali è nato a Bellano nel 1956, ha esordito nel 1989 con il romanzo “Il procuratore”, che gli ha valso il prestigioso premio Montblanc per il romanzo giovane. Da allora, la sua carriera letteraria è stata costellata da numerosi riconoscimenti, tra cui il premio Piero Chiara nel 1996 per “L’ombra di Marinetti”, il premio Grinzane Cavour nel 2004 per “Una finestra vistalago”, il premio Bancarella nel 2006 per “La figlia del podestà”, il premio Ernest Hemingway nel 2008 per “La modista”, e molti altri ancora.

Oltre alla brillante carriera letteraria, Vitali è anche un medico di professione, un fatto che conferisce profondità e autenticità alle sue opere.

Durante l’evento “Libraio per un giorno”, Andrea Vitali sarà a disposizione dei clienti per parlare dei suoi romanzi, condividere aneddoti sulla sua esperienza di scrittore e consigliare letture.