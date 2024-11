Alla scoperta di sapori e saperi. Real Collegio, porte aperte al Desco. Prodotti d’eccellenza ed eventi

Dal 30 novembre al 1° dicembre e dal 7 all’8 dicembre, Lucca si trasformerà in una grande tavola apparecchiata, pronta ad accogliere i visitatori nei chiostri del Real Collegio. L’edizione 2024 de “Il Desco“ si preannuncia come un vero e proprio viaggio nel cuore dell’enogastronomia della Toscana Nord-Ovest, con un programma ricco di eventi, degustazioni, e momenti di confronto fra tradizioni culinarie.

Prodotti d’eccellenza del territorio toscano saranno al centro di questa kermesse, che mira a celebrare la cultura del buon cibo grazie ai 60 produttori presenti con le loro specialità enogastronomiche, provenienti da Lucca, Pisa e Massa Carrara. Un’ampia e variegata offerta espressione della tradizione e delle tipicità locali. Quest’anno, l’Emilia sarà ospite d’onore: una scelta che arricchirà l’evento di nuove sfumature gastronomiche grazie a incontri e confronti fra cuochi emiliani e toscani. Ci sarà inoltre la possibilità per partecipare a degustazioni guidate e seminari del gusto.

L’edizione 2024 de “Il Desco“ coincide con un’importante ricorrenza: il centenario della morte di Giacomo Puccini. La manifestazione rende omaggio al Maestro con una serie di eventi dedicati al suo amore per la buona tavola. Il seminario "Puccini in un fil di fumo" (domenica 1 dicembre) unirà la musica alla tradizione del sigaro toscano. Parallelamente, i visitatori potranno ammirare la mostra fotografica “Tesori di Lucca“, che celebra la bellezza dei prodotti locali, e partecipare alla rassegna "Giacomo Puccini Manifesto", che esplora il rapporto tra il compositore e l’arte della cartellonistica pubblicitaria.

“Il Desco“ pensa anche ai più piccoli con laboratori creativi, giochi educativi sulle piante officinali e attività manuali per decorare l’albero di Natale. Inoltre, gli eventi di "Esco dal Desco" inviteranno i visitatori a scoprire il territorio circostante, dalle colline lucchesi alle aziende agricole locali, per un’esperienza a 360 gradi nella cultura gastronomica toscana. Questa edizione vuole essere un esempio di evento sostenibile, valorizzando il cibo a chilometro zero e promuovendo pratiche rispettose dell’ambiente. Con ingresso gratuito, “Il Desco 2024“ si presenta come un’occasione imperdibile per chiunque voglia immergersi nei sapori autentici della Toscana e scoprire la ricchezza del suo patrimonio culturale.

Rebecca Graziano