“All you can dress“. Lo shopping è solidale

Arriva domani la terza edizione di “All You Can Dress!” a Daccapo, il centro di riuso solidale con sede del magazzino a Vicopelago.

Nell’occasione dell’evento di domani si potrà acquistare una borsa e riempirla scegliendo tra vestiti, scarpe, borse ed accessori. Tutto ciò che verrà scelto e messo dentro la borsa (compresa nell’acquisto) potrà essere portato via ad un prezzo fisso di 28 euro.

Ci si può divertire risparmiando. Sarà disponibile una selezione di capi e calzature - da donna e da uomo - di seconda mano, ancora bellissimi e pronti per una seconda vita. Le borse prese all’ingresso sono state realizzate con stoffe riciclate dalla sartoria Quindi e Daccapo Castelnuovo e parte del ricavato andrà proprio a sostegno dei progetti di sartoria, di inclusione e di socializzazione realizzati da queste realtà,

L’evento si terrà domani all’emporio di Daccapo in via Stipeti, 31 Coselli, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Perché partecipare? La prima risposta è sostenibilità ovvero c ontribuire a ridurre l’impatto ambientale legato alla produzione di nuovi capi.

Risposta numero due è la creatività, ovvero la possibilità di trovare pezzi unici e di dare nuova vita ad abiti che altrimenti sarebbero stati dimenticati.

Non ultima, anzi, la socialità: un’occasione per conoscere persone con la stessa passione per la moda e l’ambiente. Infine convenienza, perchè no: rinnovare il proprio guardaroba a costo zero, risparmiando e facendo una scelta etica. Con l’occasione sarà possibile visitare anche lo spazio della Cooperativa Sociale Nanina (al numero civico 33), rimesso a nuovo e con un nuovissimo ed accattivante allestimento dove poter vedere tutte le forme del riuso attraverso i nostri laboratori che offrono inclusione sociale e lavorativa. Mobili usati in ottimo stato e nuovi fatti con materiale di recupero, quadri, piccoli manufatti della falegnameria e creazioni della sartoria.... per tutti i gusti.

E’ possibile continuare a seguire gli aggiornamenti attraverso i nostri canali social, Daccapo Centro di Riuso Solidale. Le iniziative sono tante, le vie del riuso solidale ancora di più.

L.S.