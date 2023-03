Alice Pioli è la nuova Garante delle persone con disabilità

Alice Pioli , classe 1982, castelnuovese, dottoressa in Ingegneria civile, ambiente e territorio, dopo il diploma all’Itcg Campedelli, la nuova Garante delle persone con disabilità nell’Unione Comuni Garfagnana, a grande maggioranza di voti.

"Ci congratuliamo con Alice - afferma con soddisfazione il Gruppo di minoranza consiliare di Castelnuovo - e le auguriamo di portare avanti con soddisfazione questo importante incarico. Questa nomina è anche il frutto del lavoro tenace, estenuante, a volte frustrante di una grande persona, Stella Radicchi, consigliera di minoranza del comune di Castelnuovo, che si spende da anni per garantire i diritti delle persone con disabilità".

Pioli è molto conosciuta e apprezzata a Castelnuovo e si è sempre impegnata nel volontariato in parrocchia e nel sociale, aiutando poi la famiglia con lavori stagionali durante gli studi. "Mi sono appassionata alla tematica della disabilità – spiega Alice – e alla necessità di realizzare una società il più possibile accessibile e inclusiva, anche a seguito del lungo periodo, una dozzina di anni, in cui ho assistito i miei nonni ed ho vissuto in modo diretto tale problematica. Inoltre, durante i miei studi di ingegneria mi sono interessata all’edilizia eco-sostenibile, dalle case in legno al miglioramento energetico, senza dimenticare la progettazione di una società accessibile e inclusiva".

Il Garante delle persone con disabilità ha assunto oggi un ruolo importante. Di fatto prende in carico alcune mansioni che finora spettavano a Inps e Asl.

Dino Magistrelli