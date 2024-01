Alessio Boni al Giglio per “giocare“ con gli dei dell’altra Iliade

“Iliade. Il gioco degli dèi“ è lo spettacolo del Quadrivio su testo di Francesco Niccolini liberamente ispirato dall’Iliade di Omero, che salirà sul palco del Teatro del Giglio il 19 e il 20 gennaio alle 21 e il 21 gennaio alle 16. Drammaturgia di Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Francesco Niccolini e Marcello Prayer. Protagonisti Alessio Boni e Iaia Forte. Nel cast in ordine di apparizione Haroun Fall, Jun Ichikawa, Francesco Meoni, Elena Nico, Marcello Prayer, Elena Vanni, scene Massimo Troncanetti.

Sono causa di tutto ma non hanno colpa di nulla, capricciosi, vendicativi, disumani: sono gli dèi immortali, e la loro commedia è la tragedia degli uomini, da sempre. Da un po’di tempo però qualcosa è cambiato: sono diventati pallidi, immagini sbiadite dell’antico splendore, hanno perso i loro poteri e non sanno spiegarsi né come né quando sia iniziato il loro tramonto. Non si incontrano da secoli, dai tempi di Elena, Achille, Ettore, Andromaca, Priamo, Ecuba, Agamennone, Patroclo, Odisseo e degli altri personaggi di cui si divertivano a muovere i fili del destino, ma oggi un misterioso invito li riunisce tutti, dopo tanto tempo. Chi li ha invitati? Per quale motivo?

A dieci anni dalla nascita, dopo I Duellanti e Don Chisciotte, il Quadrivio formato da Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Francesco Niccolini e Marcello Prayer riscrive e mette in scena l’Iliade per specchiarsi nei miti più antichi della poesia occidentale e nella guerra di tutte le guerre. Regia Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Marcello Prayer, produzione Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana, Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo, Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, spettacolo realizzato in occasione di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. Ultimissimi biglietti.