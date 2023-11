Alessandro premiato come miglior sbandieratore esordiente d’Italia

Lì per lì, sul momento, probabilmente non ha nemmeno realizzato bene che sì, era proprio lui il vincitore. Troppa l’emozione. E come dargli torto. Alessandro Angeli, lucchese, 9 anni, è stato infatti premiato come miglior sbandieratore esordiente d’Italia. Insomma, mica roba da tutti i giorni. E per fortuna non c’erano scalinate alla Sanremo per raggiungere il tavolo delle premiazioni, altrimenti la grande gioia avrebbe potuto tirargli un brutto scherzo.

Ma riavvolgiamo il nastro. Anzi, il drappo, per così dire. Viterbo è stato teatro dell’edizione 2023 del LIS Award (Lega Italiana Sbandieratori). Tutti i gruppi storici che fanno parte della LIS sono stati dunque riuniti per una serata di gala durante la quale si è svolta la premiazione dei migliori tra sbandieratori, chiarine e tamburini di tutta Italia.

Il gruppo sbandieratori e Musici Città di Lucca S.Anna, capitanato dalla presidente Rosella Simoncelli, ha visto la candidatura di Giulia Graziani come miglior chiarina, Matteo Brogi e Mattia Barbella come migliori sbandieratori. Per la categoria under esordiente, tra i tre a livello italiano in lizza, c’era anche il lucchese Alessandro Angeli. Dunque, apertura di busta e the winner is: ad aggiudicarsi il premio con il 55 per cento dei voti è stato proprio Alessandro nella categoria miglior sbandieratore esordiente, presente a Viterbo insieme a babbo, mamma e al fratello Tommaso. Un riconoscimento meritato per una Compagnia che, grazie al lavoro della presidente Simoncelli, è sempre presente sia sul territorio nazionale che internazionale.

Laura Sartini