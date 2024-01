Alessandro Boni e Iaia Forte oggi incontrano il pubblico

Alessandro Boni e Iaia Forte insieme a Haroun Fall, Jun Ichikawa, Francesco Meoni, Elena Nico, Marcello Prayer ed Elena Vanni, sono impegnati in questi giorni sul palco del Teatro del Giglio con lo spettacolo l’Iliade, sono pronti a incontrare il pubblico stasera alle 18 all’auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca (in piazza San Martino 7), con ingresso è gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili. Prosegue con successo il progetto “Incontro con gli attori” frutto della collaborazione fra Teatro del Giglio, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Lucca Sviluppo e Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Proprio la coppia teatrale Boni e Forte, in questi giorni, sta dando vita teatrale al testo di Francesco Niccolini, Iliade. Il gioco degli dèi, liberamente ispirato dall’Iliade di Omero: uno dei miti più antichi della letteratura occidentale che dimostra ancora grande attualità. Al centro della rappresentazione le divinità classiche, divenute immagini sbiadite del loro antico splendore, che hanno perso i loro poteri e non sanno spiegarsi né come né quando sia iniziato il loro tramonto.

Il ciclo di “Incontri con gli attori” rappresenta un’occasione informale per dialogare con star del teatro, e piccolo e grande schermo, prima del loro spettacolo al “Giglio”. Le compagnie, grazie alla collaborazione di Fondazione Toscana Spettacolo e del Teatro del Giglio, si rendono disponibili ad approfondire le tematiche legate oltre che allo show, alla professione dell’attore più in generale, soprattutto nelle molteplici sfaccettature che lo caratterizzano: emozione, conflitto, linguaggio, tecniche attoriali. Per informazioni: www.fondazionebmlucca.it e www.teatrodelgiglio.it.