Alcol ai minorenni. Chiuso per un mese il kebab in San Paolino

Chiuso ancora una volta – verrebbe da dire l’ennesima – il kebab di via San Paolino perché ha somministrato bevande alcolice a minorenni, in questo caso ragazzini di neanche sedici anni. Questa volta il questore di Lucca Edgardo Giobbi ha usato il pugno duro e ha disposto la chiusura del locale per 30 giorni (ai sensi ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Il provvedimento si è reso necessario in quanto sabato scorso, nel corso di un mirato servizio volto al contrasto della somministrazione di alcol ai minori, gli operatori di Polizia hanno accertato che, in due distinti e ravvicinati episodi, tre soggetti di età inferiore anche ai 16 anni hanno acquistato bevande alcoliche presso il suddetto esercizio.

Si tratta del terzo provvedimento di sospensione adottato nei confronti del kebab di San Paolino per i medesimi motivi negli ultimi anni.

La lotta al consumo di alcool da parte dei minori, come già annunciato, al Questore Edgardo Giobbi, rimane uno dei principali obiettivi dei servizi di controllo predisposti nei fine settimana, nella prioritaria necessità di salvaguardia della salute dei giovani minorenni.