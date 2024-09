Alcide e la storia per immagini. Trecento foto in San Cristoforo. Viaggio tra personaggi e istituzioni

Non era difficile ieri osservare uomini e donne di tutte le età intenti – magari con l’indice puntato sulla foto o con il naso all’insù – a cercare un particolare personaggio o un dettaglio immortalato da Alcide Tosi o dai figli Mimmo e Claudio su una delle trecento immagini della nuova mostra inaugurata nella chiesa di San Cristoforo.

Perché quando si scava nel passato, diciamocela tutta, l’effetto curiosità prende il sopravvento. Pensiamoci bene. Ogni tanto capita quando accendiamo la tv e finiamo per essere catturati da programmi che ci mostrano l’Italia in bianco e nero, magari quella degli anni Cinquanta e Sessanta. Immagini che “beviamo“ tutto d’un sorso, curiosi di vedere un mondo molto diverso da quello di oggi. E con protagonisti personaggi che hanno fatto la storia del nostro Paese. Ecco, grazie alla mostra che Mimmo e Claudio Tosi di Foto Alcide hanno organizzato nella chiesa di San Cristoforo in via Fillungo (aperta tutti i giorni – in orario 11-19 – fino al 29 settembre) come omaggio ai cento anni dalla nascita di Alcide Tosi, possiamo attraversare oltre sette decenni raccontati dai personaggi delle istituzioni lucchesi o anche nazionali ed internazionali che hanno fatto capolino in quel di Lucca.

Da Jacqueline Kennedy e Papa Giovanni Paolo II alla Regina Madre e Carlo d’Inghilterra, ai presidenti della Repubblica Gronchi, Cossiga, Ciampi e Mattarella, ai presidenti del Consiglio Moro, Craxi, D’Alema, Dini, Berlusconi, Prodi e Renzi. Ma anche riunioni di Consigli comunali o convegni dei partiti fino a personaggi del jet set, uno degli ultimi l’intramontabile Dustin Hoffman. Inutile rimarcare che l’accoglienza per l’inaugurazione è stata calorosa sia da parte dei lucchesi che dei personaggi istituzionali presenti al taglio del nastro: tra questi l’onorevole Elisa Montemagni, l’assessore regionale Stefano Baccelli, i sindaci di Lucca Mario Pardini e di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi; e poi l’amministratore unico del Giglio Giorgio Angelo Lazzarini e il presidente degli Amici dell’Archivio Fotografico Lucchese Pietro Fazzi. Ma anche tanti lucchesi incuriositi da quelle immagini che alla fine parlano anche di loro, del loro territorio.

All’inizio della mostra, prima di iniziare questo splendido viaggio per immagini, un giusto riconoscimento va ad una persona che forse inconsapevolmente è diventata un’istituzione stessa: Alcide Tosi, il primo fotografo di reportage di Lucca, storico collaboratore de La Nazione (amicizia e sodalizio che con Foto Alcide dura tutt’oggi). La stessa Direttrice Responsabile delle Testate QN - Il Resto del Carlino - La Nazione - Il Giorno, Agnese Pini, nel suo intervento introduttivo sul catalogo della mostra ha voluto mettere in evidenza proprio l’importanza di questa grande collaborazione. Alcide e tutta la famiglia Tosi da sempre raccontano con dovizia di particolari la crescita di questa straordinaria comunità che è la Lucchesia proprio anche sulle pagine de La Nazione. Cosa aggiungere? C’è da dire ancora qualcosa per convincervi ad andare a vedere la mostra...?

Cristiano Consorti