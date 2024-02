Alberigi incontra l’opposizione

Primo impegno politico-istituzionale di Giovanni Alberigi, di recente nominato "garante per le persone con disabilità" dall’Unione dei Comuni, che ha incontrato i consiglieri Yamila Bertieri e Francesco Feniello. Alberigi ha voluto per prima incontrare i consiglieri in opposizione come segno di rispetto dato che proprio loro avevano presentato un’interrogazione presso l’Unione dei Comuni in cui veniva chiesta l’istituzione di tale organo. Istanza accettata e messa in pratica dall’ ex presidente dell’Ente Marco Remaschi.

Alberigi ha illustrato le linee programmatiche che intende attivare anche attraverso incontri conoscitivi e convegni sul territorio. Tra gli obbiettivi preposti oltre a garantire la presenza e dare supporto alle amministrazioni nella tutela dei cittadini, vi sono anche quelli di promuovere l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone con disabilità, che siano domiciliate o residenti nei Comuni della MediaValle e la volontà di voler incontrare gli assistenti sociali dei comuni, fare sopralluoghi nei vari centri sanitari, invitare le associazioni rappresentative dei diversamente abili con le loro famiglie per capire le problematiche ma non solo, ascoltare e confrontarsi con tutti coloro che si trovano in stato di bisogno.

"Essenziale sarà poi - ha concluso il neo garante - il rapporto di collaborazione fra i vari enti come la Regione e la scuola soprattutto con lo scopo di creare un vero coinvolgimento diretto a garantire una buona inclusione scolastica dei ragazzi con disabilità". Linee e principi ben condivise e apprezzate dai consiglieri presenti all’incontro Yamila Bertieri e Francesco Feniello.

Marco NIcoli