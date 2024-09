Alberi monumentali: 36 esemplari sono a Lucca. Un ‘tesoro’ da preservare

Lucca, 21 settembre 2024 – Alberi monumentali della Regione Toscana, ben 36 esemplari sono nel territorio comunale di Lucca. Il consiglio regionale ha approvato nei giorni scorsi la lista degli alberi monumentali presenti in Toscana individuandone 36 a Lucca, con un incremento di venti unità rispetto al primo censimento del 2014.

La legge italiana dal 2013 stabilisce che gli alberi monumentali possono essere singoli esemplari o gruppi esempio di maestosità e longevità notevoli per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico per rarità botanica e peculiarità della specie. Possono essere dichiarati monumentali alberi che siano legati a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali; sono compresi nella definizione anche i filari inseriti nei centri urbani e gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici come ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

“Un patrimonio vivente che appartiene al paesaggio, ai giardini e alla storia dei nostri territori finalmente è censito, valorizzato e quindi posto sotto la particolare tutela del Ministero dell’Agricoltura e Foreste e dei Carabinieri forestali – affermano gli assessori Mia Pisano e Nicola Buchignani – questa lista corposa è un invito a scoprire tanti angoli meravigliosi della città e delle frazioni, per questo già nel week end di fine settembre stiamo organizzando una visita guidata dedicata”.

L’opera di schedatura iniziata dall’Ufficio verde pubblico e proseguita dall’Ufficio cultura è stata curata dall’architetto Alessandra Ghizzardi e dalla curatrice dell’Orto botanico Alessandra Sani con la collaborazione degli agronomi Letizia Cipresso e Fabrizio Cinelli raccogliendo nuove segnalazioni di cittadini.