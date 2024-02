Al via la rassegna “Chi è di scena!“

Il teatro amatoriale torna protagonista a Lucca, dal 25 febbraio al 28 aprile, con la prima edizione della rassegna “Chi è di scena!” organizzata dal Comitato Provinciale Lucca della Federazione Italiana Teatro Amatori, in collaborazione con il Comune di Lucca, al Teatro Parrocchiale di San Cassiano a Vico. La rassegna è in realtà un ritorno alle origini dell’attività della F.I.T.A. Lucca che nel 1992, a pochi mesi dalla sua costituzione, organizzò in quello spazio la prima di quella che sarebbe stata (ed è tuttora) una sequenza lunghissima di iniziative di animazione e promozione della cultura teatrale a tutto tondo.

"L’auspicio è che il pubblico - afferma Mariella Cuomo, presidente della F.I.T.A. Lucca - possa apprezzare il cartellone che racchiude una panoramica significativa delle realtà amatoriali del nostro territorio con commedie della tradizione brillante affiancate a proposte più vicine ai gusti dei giovani, spettacoli per far sorridere, ma non solo, con intelligenza e arguzia. Un sentito ringraziamento va all’amministrazione comunale di Lucca e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, allo staff organizzativo del Teatro Giovanni XXIII e la Comunità Parrocchiale di San Cassiano a Vico".

Il via agli spettacoli oggi, alle ore 17, con la Compagnia dei Sognatori in “Pericolo di coppia“, di Marco Cavallaro.