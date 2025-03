Al via i “Giovedì letterari“. Prima ospite Clèmentine Pacmogda

La scrittrice e attivista Clèmentine Pacmogda inaugura la rassegna "I giovedì letterari" a Fornoli, presentando il libro "Nonglem" uscito per Europa Edizioni. Eccezionalmente, in concomitanza con la Festa della Donna, la rassegna si apre di venerdì (7 marzo), alle 21, nella sala parrocchiale di Fornoli. La rassegna, curata dai giornalisti Marco Nicoli e Andrea Cosimini e patrocinata dal Comune di Bagni di Lucca con il sostegno della Cooperativa Sociale Solidarietà e Sviluppo, proseguirà con altri cinque incontri ad ingresso gratuito ed altrettanti libri su cui riflettere e discutere.

Nata in Costa d’Avorio, da una famiglia di emigranti dal Burkina Faso, quella di Clèmentine Pacmogda è una storia di fede, determinazione e coraggio: laureata all’università di Ouagadougo in linguistica e specializzata nell’acquisizione della lingua per i bambini, nel 2008 ha vinto – prima e unica nel suo paese – una borsa di studio per la prestigiosa Scuola Normale di Pisa dove ha discusso la tesi nel 2012. Divenuta cittadina italiana a tutti gli effetti, attualmente vive a Borgo Val di Taro, nella provincia di Parma, assieme al marito, Dario, di professione medico, ed Eufrasia, la loro bimba. Pacmogda è ricercatrice all’università Federico II di Napoli ed è autrice di tre libri autobiografi, La rassegna de "I giovedì letterari" proseguirà poi giovedì 20 marzo con Patrizio Andreuccetti ("A Blue Butterfly. Il summit di Lucca per la pace tra Russia e Ucraina"; giovedì 10 aprile con Gabriele Brunini ("Prima della libertà. 1944: i mesi della grande paura"; giovedì 17 aprile con Virginio Monti ("Il campo di concentramento di Bagni di Lucca. L’internamento degli ebrei 1943-1944"; giovedì 8 maggio con Agnese Benedetti ("Il trittico di Benabbio. Il capolavoro di Baldassarre di Biagio"; e giovedì 22 maggio con Giovanni Alberigi ("Un uomo, un paese, una valle. Andrea Cosimini racconta Giovanni Alberigi, 2025). Orario incontri ore 21, ad ingresso libero.

