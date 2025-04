Al Teatro Nieri Peter Pan e l’avventura di provare a crescere

Nel ritrovato Teatro Nieri di Ponte a Moriano è atteso l’ultimo appuntamento della rassegna “A teatro in famiglia”, un cartellone di spettacoli pensato dal Teatro del Giglio per offrire momenti di intrattenimento di qualità a tutta la famiglia, in particolare ai suoi spettatori più giovani, con lo scopo di avvicinare i bambini al mondo del teatro creando occasioni di confronto, emozione e crescita attraverso spettacoli pensati appositamente per loro. La scelta di avviare la programmazione del Teatro di Ponte a Moriano esprime uno dei punti strategici della direzione del Teatro nel valorizzare questo luogo appena restaurato: la vocazione di uno spazio dedicato ai giovani e alle famiglie.

Peter Pan è un titolo emblematico con temi universali come l’avventura, il valore dell’immaginazione, il confronto tra infanzia ed età adulta, perfetto per creare la prima delle molte occasionni di dialogo con scuole e famiglie. L’evento conclusivo della rassegna è in programma domenica 6 aprile alle 17 con Peter Pan, uno dei classici senza tempo della letteratura per l’infanzia, che rivivrà sul palco grazie alla Factory Compagnia Transadriatica e alla Fondazione Sipario Toscana. Entrambe le realtà sono ormai da anni riconosciute a livello nazionale per l’importante lavoro di ricerca teatrale che svolgono con e per il pubblico più giovane, cercando sempre nuovi linguaggi e modalità espressive per raccontare storie universali in modo coinvolgente e originale. Lo spettacolo è pensato per bambini a partire dai 6 anni, ma rappresenta anche un’opportunità imperdibile per tutta la famiglia, che potrà condividere insieme un’esperienza emozionante e immersiva. La magia della storia di Peter Pan, con la sua carica di avventura e fantasia, sarà reinterpretata in un modo che saprà conquistare tanto i piccoli quanto gli adulti (posto unico 5 euro).