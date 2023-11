Al Teatro di Verzura. Luca Trapanese presenta “Non chiedermi chi sono“

Sale l’attesa per l’appuntamento autunnale del Teatro di Verzura a Borgo a Mozzano. Questa sera alle 21.30 nella Sala delle Feste, Luca Trapanese presenterà il suo nuovo libro “Non chiedermi chi sono”, un’opera che parla di inclusione, sensibilità e aiuto per il prossimo. L’attivista Trapanese racconterà cosa significa soffrire, per una malattia, per amore, o perché non ci si sente al proprio posto nel mondo, e che cosa significa convivere con gli altri, riconoscersi uguali nella diversità, bellissimi nell’imperfezione. L’ingresso è libero e gratuito, per maggiori informazioni contattare il numero 348.1559088.