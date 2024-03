Al San Girolamo anche l’omaggio a Puccini

Il 27 aprile il Puccini Chamber Opera Festival incontra il Lucca Classica Music Festival e propone l’ormai consueto appuntamento al Teatro di San Girolamo, con la messa in scena di quattro opere: Cielo sereno scintillante di stelle per clarinetto, live electronics e suoni elettronici con la musica di Fabio De Sanctis De Benedictis, una commissione del PCOF per omaggiare Puccini; Èsprit de l’escalier per soprano, attore e clarinetto, concept e musica di Girolamo Deraco, libretto di Vincenzo Reale e regia di Maria Elena Romanazzi; El m0n0l0g0 de la re(i)n(a) una “fantástica tragedia fantástica” per soprano, piano, elettronica e video di (IA), con libretto e musica di José Luis Garc(IA) Arriola e la regia di Alessandro J. Bianchi; L’opera è morta? minimodramma per soprano, baritono, basso, coro misto, pianoforte, violino, violoncello, clarinetto, fixermedia e video, concept e musica di Lorenzo Corsaro, libretto di Gabriele Petriccioli e Niccolò Corsaro, regia di Girolamo Deraco.

Il festival in maggio propone altri tre appuntamenti. I primi due a Lucca al Teatro San Girolamo: il 4 maggio potremmo ascoltare opere che trattano di problemi sociali, legate alla vita nei paesi latini; l’11 maggio saranno eseguite per la prima volta in assoluto in Italia due opere liriche di compositrici messicane. La chiusura il 18 maggio a Livorno, all’Auditorium del Conservatorio Mascagni, con Stabat mater di Girolamo Deraco (libretto di Debora Pioli); Canta Ally canta di Girolamo Deraco e Vincenzo Reale con la regia di Alessandro J. Bianchi (una commissione Habana Clasica, in prima esecuzione italiana); Sosías - la simultaneidad cómo existencia di Eduardo Caballero con libretto di Heráclito e la regia di Girolamo Deraco.