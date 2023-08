Al Real Collegio apre “Why”: 50 artisti lucchesi in vetrina a Lucca

Si intitola “Why” la rassegna d’arte contemporanea che si svolgerà al Real Collegio dal 19 al 31 agosto, ad ingresso gratuito. Organizzata dall’associazione Arteinlucca, col patrocinio di Comune e Regione Toscana, vedrà l’esposizione di opere realizzate da 50 artisti lucchesi, dipinti, fotografie, sculture.

“Viviamo in un periodo che ci impone di essere spettatori, spesso passivi, di inaudite violenze e crudeltà – afferma l’associazione –, guerre, violenze sulle donne, violazioni dei diritti umani. La manifestazione vuole essere un segno che Arteinlucca offre alla società attuale come monito al cambiamento, come richiamo all’amore. L’Arte in tutte le sue forme è infatti da sempre uno strumento di denuncia e informazione. C’è bisogno di un cuore nuovo, di una nuova coscienza; c’è bisogno di rispetto, di sensibilità, di educazione all’empatia”. Questo il filo rosso che legherà le opere degli artisti in mostra: Giorgio Giorgetti, Pietro Soriani, Petra Leschus, Glauco Di Sacco, Paulyr Buhler, Paolo Vannucchi, Gianfalco Masini, Antonietta Capecchi, Alma Sheik, Ilaria Bernardi, Marco Calvani, Cinzia Coronese, Gavia, Janet Kay Lilly, Silvia Masini, Franco Avitabile, Francesco Pellegrini, Laura Ballini, Maria Lera, Luciano Simonetti, Tito Mucci, Gudrum Burgstaller, Michela Barsanti, Cesare Giovacchini, Francesca Ore, Moreno Bartoli, Paolo Pieri, Sergio Betti, Gudrum Schmidt, Luca Brogi, Eleonora Rossi, Anna Garibotti, Alda Breschi, Jtka Plchova, Lorenzo D’angiolo, Michaela Kasparova, Stefano Pieroni, Giuseppe Dovichi, Marco Bianchi, Armando Scaramucci.

Amnesty International affiancherà l’iniziativa con una presentazione dei progetti internazionali attualmente in corso e l’esposizione dei disegni di Carme Solè Vendrelli tratti dal volume “La crociata dei bambini” di Bertold Brecht. Uno spazio all’interno della mostra sarà inoltre riservato al ricordo del regista e fotografo lucchese Vincenzo Moneta, recentemente scomparso, che ha dedicato molte delle sue opere al tema della guerra e della violenza in genere. Giovedì 31 agosto sarà infine presentato il nuovo libro di Mario Rocchi “Lucca dipinge. Ritratti di artisti lucchesi” (Tralerighe Libri). All’inaugurazione domattina alle 11 anche la presidente di Amnesty International Italia, Alba Bonetti, insieme ad Armida Bandoni, referente di Lucca per Amnesty.