Al Palazzo delle Esposizioni ”Il Giovane Pertini“

Tutti insieme per Sandro Pertini, partigiano e presidente della Repubblica più amato dagli italiani. Appuntamento domani sera alle 21 nell’auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca, in piazza San Martino in Centro storico, per la proiezione del film “Il giovane Pertini, combattente per la libertà”.

L’evento è organizzato dalla Fondazione circolo Fratelli Rosselli; con Anpi Lucca e associazione Salvemini. Interviene il professor Valdo Spini. L’appuntamento è gratuito e aperto a tutte e tutti.

Il carteggio da cui è stata tratta la storia del film, inizia nel 1929 e si conclude nel 1943. Le lettere che Sandro Pertini scriveva, già in esilio in Francia, raccontano il suo entusiasmo di fervido socialista. I suoi scritti, peraltro molto sofferti, con la madre Maria Muzio, raccontano di alcune amicizie vissute con alcuni dei suoi compagni socialisti e di un grande amore, per la sua fidanzata Matilde.