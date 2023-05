Al dottor Paolo Busatto nuovo incarico per i pazienti post Covi

1Un incarico professionale denominato “gestione del paziente post Covid nell’ambulatorio per le interstiziopatie (Day Service)” è stato conferito nei giorni scorsi al dottor Paolo Busatto (nella foto), nell’ambito della struttura di Pneumologia di Lucca diretta dalla dottoressa Barbara Canari Venturi. L’obiettivo della nuova funzione è quello di un’adeguata presa in carico dei pazienti con esiti di polmonite Covid nell’ambulatorio per le interstiziopatie. L‘ambulatorio all’ospedale “San Luca” si occupa della diagnosi, del trattamento e dell’eventuale follow-up di queste importanti patologie polmonari, il cui sintomo tipico è la dispnea, cioè la mancanza di respiro.