Al Circolo del Cinema “Non aspettarti troppo dalla fine del mondo“

Il Circolo del Cinema di Lucca continua la programmazione di film in prima visione al Cinema Centrale. Stasera alle 21.15 sarà proiettato “Non aspettarti troppo dalla fine del mondo“ film romeno di Radu Jude. La pellicola è un ritratto impietoso di una società in frantumi, dove la crisi non è solo economica o morale, ma profondamente spirituale. Ingresso con biglietto ridotto di 6 euro. Per accedere al Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10 euro). È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo di 30 euro per i giovedì.