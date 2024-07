Al via l’edizione 2024 di Limbo Festival, in programma dal 5 al 7 luglio nella tenuta “Il Ciocco” di Barga, che ospiterà l’evento per il quarto anno consecutivo.

Tanti gli artisti e i dj di fama internazionale che si esibiranno accompagnando i tramonti e le notti del Festival; tra gli headliners, Lee Burridge e Mano Le Tough, alle loro performance si aggiungeranno quelle di Viken Arman, Dave Dk,Cormac, Eduardo De La Calle, Luca Bacchetti, Crussen, Tolouse Low Trax (live), Cami Layé Okún, Oora (live), Leo Mas, Leo Di Angilla (live), Giselle World, Vitamina Jeans, Brunnä, Tommy Soul e Zam Dembélé and Mozait (live).

Il claim scelto è “Believe”, “Credere”.