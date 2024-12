Al Centrale il film verità. Mr Beau svela la magia del rapporto uomo animale

E’ un film ma soprattutto è una storia vera, di emozioni e immagini autentiche. Dopo il successo delle anteprime bolognesi al Cinema Galliera, è iniziato ufficialmente il 13 novembre il tour italiano nelle sale di Mr. Beau – Amici veri si diventa, il nuovo documentario di Claudia Tosi che mette in scena sé stessa e racconta la sua vita al fianco di Beau, cane brontolone e affettuosissimo sempre pronto a rivendicare il ruolo di protagonista, ma anche ad essere compagno fedele e attento di Claudia, seguendola in un percorso che li unirà ancora di più. Tanti mesi passati assieme, anche nei momenti più difficili, la malattia di Mr. Beau. Tanti momenti che aiutano a capire e a capirsi.

Il film documentario sarà presentato al cinema Centrale domani alle 18, presente dalla regista Claudia Tosi insieme a Chiara Mariti dell’Università di Pisa, all’assessore Cristina Consani e un rappresentante dell’associazione In-habit il cui obiettivo è quello di favorire il rapporto tra uomo e animale nel contesto cittadino. In occasione della proiezione il biglietto sarà scontato a 8 euro. Il documentario, prodotto da Stefilm International, coprodotto da Ma.Ja.De Filmproduktion Gmbh (con il supporto del MIC – Ministero della Cultura, Film Commission Emilia-Romagna – Regione Emilia-Romagna e Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Doc Film Fund), racconta l’evoluzione della storia d’amore tra Beau e la sua amica umana, Claudia.

Quando un problema di salute minaccia la vita di Beau, Claudia intraprende un’esplorazione della loro relazione per capire se il mondo degli umani lo abbia costretto a rinunciare ad una parte di sé e offrirgli la vita più felice possibile. Il viaggio si compie tra esperimenti etologici condotti all’Università di Pisa, avventure nella natura, “terapia di coppia” con un coach della relazione uomo-cane e la scoperta di emozionanti sport cinofili. Beau non è semplicemente “un cane”, o meglio, non lo è più di quanto Claudia non sia semplicemente “un essere umano”.

“Grazie all’aiuto di etologi ed educatori – dichiara l’autrice - per la prima volta, sono davvero riuscita a cogliere i suoi desideri e le sue aspettative. Il nostro viaggio ha rafforzato il nostro legame e ho iniziato a vederlo come un individuo da cui posso imparare, piuttosto che un essere da educare. I nostri tempi richiedono un cambiamento. Dobbiamo rivalutare il nostro ruolo su questo pianeta, abbandonare la parte dei dominatori per trasformarci in custodi che si prendono cura di ciò che li circonda“.

Il Tour di Mr. Beau – Amici veri si diventa è iniziato a Roma al Cinema Dei Piccoli – dove è stato ospite anche il Dott. Giacomo Riggio veterinario ed etologo, presente nel documentario – e a Reggio Emilia al cinema Rosebud per proseguire quindi nel resto d’Italia. Tra le tappe prima della pausa per le festività natalizie, oltre quella di Lucca, ci saranno quelle Modena, Pisa, Bergamo, Milano, Torino, Carpi, Correggio, Villar Perosa e nuovamente Bologna dopo il successo delle première di ottobre.