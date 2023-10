Al Centrale arriva il film di animazione “Manodopera“

Prosegue stasera alle 21 al Cinema Centrale il programma del Cineforum Ezechiele 25,17 con la proiezione, in prima visione per Lucca, del film di animazione “Manodopera“. Vincitore del premio come miglior film di animazione agli European Film Awards 2022, il film è ambientato tra Piemonte e Francia agli inizi del ‘900. La speranza di una vita migliore spinge Luigi Ughetto e sua moglie a varcare le Alpi e a trasferirsi con tutta la famiglia in Francia. Il nipote Alain Ughetto, regista, ripercorre la sua storia familiare in un dialogo immaginario con la nonna usando la tecnica di animazione in stop-motion. “Manodopera“ è un film delicato che mostra come l’effetto degli eventi storici spazzi via le classi sociali più deboli cancellandole senza pietà. Alain Ughetto non indugia nel pietismo e nella commiserazione, ma ridà dignità e visibilità a un mondo sommerso fatto di fame, di stenti, di sopraffazioni. Commentato dalle dolcissime note di Nicola Piovani, “Manodopera“ è una poesia che celebra il diritto al lavoro e alla sopravvivenza per ogni essere umano. Proiezione in lingua originale con sottotitoli. Ingresso riservato ai soci del Cineforum Ezechiele.