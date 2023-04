Al Campo di Marte i volontari “digitali“

Aiuteranno gli utenti a usare i servizi online dell’Asl e ad utilizzare la telemedicina in diabetologia, due aree legate agli obiettivi di transizione al digitale della sanità previsti dal Pnrr. Sono i 23 volontari del Servizio civile universale assegnati al progetto “Connessi alla salute” dell’Ausl Toscana nord ovest, che hanno terminato in questi giorni il percorso di formazione e che sono stati distribuiti in varie strutture al pubblico. Si occuperanno di educare e formare i cittadini all’utilizzo degli strumenti digitali, sia in maniera personalizzata sia attraverso incontri con piccoli gruppi, e supporteranno gli utenti nell’utilizzo dei servizi online relativi alle prestazioni sanitarie, con brochure informative e questionari che faciliteranno l’accesso al digitale.

I materiali informativi sono stati realizzati dagli stessi volontari che, durante le ore di formazione, hanno affrontato temi quali l’inquadramento generale del Servizio civile (con formatori Davide Buttaglieri e Rossana Guerrini), la telemedicina in diabetologia (formatori Graziano Di Cianni, Ilaria Cuccuru, Margherita Occhipinti, Alessandra Ghio, Isabella Crisci, Francesca Pancani, Stefania Giuntoli) e la transazione al digitale (formatori Paola Chelli e Paolo Nasuto). I facilitatori digitali per i servizi al cittadino saranno al Campo di Marte.