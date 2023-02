Al “Boccherini“ grande omaggio a Giani Luporini

In occasione del primo anniversario della sua scomparsa, il Conservatorio “L. Boccherini” e l’Associazione Musicale Lucchese ricordano il maestro Gaetano Giani Luporini con un concerto che si terrà domani 26 febbraio alle 17,30 nell’auditorium in piazza del Suffragio.

Il concerto vedrà protagonista assoluta la musica di Giani Luporini, eseguita dall’Orchestra del “Boccherini” e dal Maestro Alberto Bologni al violino. Sul podio il Maestro GianPaolo Mazzoli. In programma il concerto de “Le divine battaglie per undici archi“ (1984-1987), “Follia angelica“, per violino (1987), due pezzi ispirati alla simbologia “celeste” cara al Maestro, e la “Sinfonia in Re Maggiore per archi - Omaggio a Haydn“ (2000), uno dei suoi “falsi storici” o “falsi d’autore”, sorprendenti capolavori negli stili del passato, che il Maestro scriveva, quasi per gioco, tra un’opera e l’altra.

Prima della musica, ci sarà una introduzione al concerto con Federico Biliotti, Alberto Bologni, GianPaolo Mazzoli e Giovanna Morelli, moglie del M° Giani-Luporini. "Nel primo anniversario della scomparsa del nostro amato Maestro Gaetano Giani-Luporini, - commenta Giovanna Morelli - la sua musica è protagonista del concerto monografico dedicatogli dall’Associazione Musicale Lucchese (da lui definita la sua seconda “famiglia musicale”) in sinergia con il “suo” Conservatorio (diretto dal 1986 al 2003). Un primo passo in direzione di un progetto che auspichiamo, volto a riproporre e diffondere la produzione del Maestro“.

“Un progetto – sottolinea Morelli – dalle ampie ricadute sulla qualificazione artistico culturale della città e la valorizzazione della nostra grande tradizione musicale. Di questa tradizione (che ha attraversato la sua stessa famiglia nella figura del nonno) Giani-Luporini è prestigioso interprete, distintosi nel panorama contemporaneo per l’intensità della fascinazione sonora e la coinvolgente vitalità dell’universo immaginale e spirituale".

Il concerto di domani pomeriggio, che fa parte della Stagione dell’AML, sarà a ingresso libero e gratuito.