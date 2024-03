Al “Boccherini“ domani un incontro col Maestro Maltese

Domani alle 16.30 al Conservatorio Boccherini si terrà la presentazione dell’ultimo libro del professore e Maestro Maurizio Maltese. Un testo che si propone come sintesi e accompagnamento del corso Eufonetika, tenuto dal Maestro proprio al Conservatorio lucchese e ad oggi in partenza anche al Conservatorio Puccini di La Spezia. Da molti anni Maltese è conosciuto nel campo delle arti marziali per aver portato, per primo in Italia, le discipline del Sud est asiatico, in particolare il kali filippino e il Silat indonesiano. Da lui sono cresciute generazioni di giovani marzialisti e i suoi corsi si tengono sia in Italia che all’estero; anche perché il Maestro Maltese ha accompagnato a questo interesse tantissimi altri studi, fra cui quello della musica e delle discipline corporee.

Il Maestro ha posto attenzione sempre più a coloro che, come lui, avevano a che fare con uno strumento. Si è reso conto che proprio questi ultimi finivano con avere ripetuti problemi osteo-articolari. Ne è nato un corso di formazione, riconosciuto e certificato dall’EQF, a livello europeo, finalizzato alla maggiore conoscenza di sé e del proprio corpo nonché ad un migliore uso di esso. Domani saranno presenti, oltre all’autore, docenti e alunni del Boccherini nonché altri musicisti che hanno conosciuto e sperimentato il metodo Eufonetika.