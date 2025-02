Al Baluardo San Martino mostra permanente “Dalla guerra alla pace“

Un cannone nascosto nella bocca di un drago, torri d’assedio e trabucchi. Sono questi solo alcuni dei modellini presenti nella mostra “Dalla guerra alla pace” allestita dall’associazione Historica Lucense. La mostra, a ingresso gratuito, verrà inaugurata domani alle 16 alla Casermetta sul Baluardo San Martino. In esposizione si troveranno non solo i modellini realizzato dal modellista fiorentino Guglielmo Pratesi e donati all’associazione dalla professoressa Carla Sodini dell’Università di Firenze, ma anche le copie di antichi manuali che illustrano l’utilizzo di queste nuove macchine da guerra.

La mostra vuole descrivere infatti l’evoluzione delle macchine belliche e della trattatistica militare nel tardo Rinascimento, includendo pezzi reali ma anche “fantastici”, pensati per le battaglie ma anche per l’intrattenimento del popolo come ad esempio le macchine per fuochi d’artificio. "Continua l’impegno dell’associazione nello studio e nella rievocazione di questo periodo storico che ha caratterizzato la vita della città di Lucca - afferma Mario Parensi, presidente dell’Historica Lucense - Dopo la pubblicazione di libri e le conferenze, l’offerta didattica della Lucense si amplia con questa mostra permanente di modellini e trattati".

Non solo macchine da guerra, ma anche macchine per i momenti di festa e di pace: una situazione che si trova spesso nei trattati di guerra dell’epoca, in cui con nostalgia gli autori parlano dei tempi di pace andati, di come la vita di tutti i giorni venisse spazzata via dalle battaglie.