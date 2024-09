Agibilità provvisoria fino al 2025. Il Tau Calcio riparte da via Rosselli

Il Tau calcio Altopascio si accinge a cominciare il suo terzo campionato di serie D o Interregionale, la massima espressione dilettantistica, con l’agibilità provvisoria dello stadio comunale di via Rosselli, dallo scorso primo settembre e fino al primo giugno 2025. Tutto ciò è confermato dall’ordinanza numero 138, settore Lavori Pubblici, del 3 settembre 2024. Quando il club amaranto è approdato in questa categoria, c’erano dei lavori da effettuare. Infatti la squadra ha disputato le gare casalinghe per circa metà del campionato 2022-2023, lontano dalla cittadina del Tau, a Ghivizzano. Le normative circa la superficie di gioco, le distanze, la realizzazione di strutture a corredo dell’impianto e gli interventi agli spogliatoi (compresi quelli a livello elettrico e termoidraulico), sono state completate. Adesso sono arrivate alcune prescrizioni da rispettare. Ad esempio le presenze ammesse, capienza complessiva di 300 posti, in parte a sedere e in parte in piedi, suddivisi in 210 riservati al settore "Locali" e 90 riservati a quello "Ospiti".

La presenza ed il presidio di personale appositamente formato, tipo gli steward, in ordine alla sicurezza all’interno della struttura, in occasione delle manifestazioni.

Il divieto dell’accesso al pubblico alle zone destinate all’attività sportiva e ai vani tecnici, in particolare quelli in cui sono presenti i quadri elettrici. L’assicurazione di un’adeguata pulizia e disinfestazione dei servizi igienici nella zona spettatori, che devono risultare aperti ed accessibili per tutta la durata delle partite. L’utilizzo di mezzi di estinzione esclusivamente da parte degli addetti al servizio di vigilanza e pronto intervento. La garanzia della presenza di un’unità medica di pronto soccorso con ambulanza in occasione di ogni attività sportiva.

"La società Tau Calcio Altopascio, secondo una logica di costante collaborazione con l’amministrazione comunale - si legge nel testo del provvedimento - valuti l’adozione della più opportuna forma di ottenimento della licenza di esercizio prevista dagli articoli 68 e 69 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza". Il mantenimento dell’ordine e della disciplina durante le manifestazioni sportive, gare, allenamenti, sono a carico della società. Domenica parte il campionato, con esordio casalingo per il Tau contro il San Marino. Massimo Stefanini