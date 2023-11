Aggredita da due pitbull: "Ho lottato, ero terrorizzata"

Stava passeggiando tranquillamente con il suo cane godendosi una giornata di sole dopo la pioggia e il vento dei giorni scorsi quando è stata accerchiata da due pitbull che scorrazzavano liberi in giro e che avevano come obiettivo azzannare il suo cagnolino. Per difenderlo è caduta sbattendo la testa e gli arti, fratturandosi lo scafoide del braccio. Una disavventura che non dimenticherà facilmente una operatrice socio sanitaria di 51 anni di Diecimo, nel Comune di Borgo a Mozzano, dove si è verificato il fatto.

"Ieri pomeriggio sono uscita con il mio meticcio di piccola taglia di nome Lago al guinzaglio – racconta l’involontaria protagonista di questa storia, amica di Silvana Pisani, consigliera comunale a Capannori – e sono stata avvicinata dai due animali i quali hanno attaccato ferocemente Lago, lo stavano sbranando in pratica e io ho cercato in tutti i modi di sottrarlo ai loro denti affilatissimi. Per farlo sono scivolata sull’asfalto mentre tentavo di allontanare le due bestie che lo stavano mordendo. Uno dei due pitbull si è staccato, richiamato dai padroni, l’altro non mollava. Non c’era verso di staccarlo dal mio cagnolino. Ho lottato ma ero terrorizzata. Sono caduta e mi sono rialzata. Urlavo a più non posso. Sono uscite alcune persone che si sono prodigate per aiutarmi. Hanno preso un bastone, granate, sedie ma senza esito. Hanno persino provato a muovere una panchina pubblica per fare in modo che il rumore li facesse desistere".

"Mi sono trovata persa, perché nonostante tutto il pitbull non mollava la presa, ma non volevo lasciargli Lago. Il pit ha ceduto solo quando si è staccato un brandello di carne del mio cane. Una scena raccapricciante, speriamo che si possa salvare". Lanciato l’allarme, sul posto è giunta l’ambulanza che ha trasportato la donna all’ospedale di Lucca. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi, ma comunque serie. Lamenta dolori e la radiografia ha confermato la frattura dello scafoide ad un braccio. Il cagnolino è molto grave e i veterinari cercheranno in tutti i modi di salvarlo. Silvana Pisani aggiunge: "In una pubblica strada non è ammissibile essere aggrediti in questa maniera. Si tratta di razze che devono essere sorvegliate continuamente. Non si può rischiare la vita così". La donna ferita è stata sottoposta in serata ad ulteriori accertamenti.

Massimo Stefanini