Affittare una bicicletta a Lucca: tutti i prezzi

Sull’intero territorio saranno attivi in totale 153 parcheggi virtuali, per offrire possibilità di parcheggio in ogni area della città. Tra questi, 28 si trovano nelle immediate vicinanze del centro storico, mentre 25 sono all’interno delle Mura. Gli altri 100 saranno distribuiti sul resto dell’area urbana, in prossimità di punti strategici come fermate di autobus o stazioni ferroviarie, di fatto abbracciando una buona parte del territorio comunale.

E i prezzi? In attesa di convenzione specifiche con aziende (a partire da quella per i dipendenti comunali), sono previste tariffe promozionali di lancio: le bici elettriche eBike avranno per i primi dieci giorni da oggi il costo di un euro allo sblocco + 0,15 euro al minuto); quelle a pedalata muscolare Lite sblocco gratuito + 0,75 euro ogni 20 minuti). Per quanto riguarda le tariffe a consumo e gli abbonamenti, questi sono invece i piani: eBike, 1 euro allo sblocco + 0,25 euro al minuto, pacchetti a minuti: 25 minuti – 4,99 euro; 45 minuti – 7,99 euro; 90 minuti – 14,99 euro; abbonamento MoviPrime: 12,99 euro al mese, sblocco gratuito + 1,50 euro per 15 minuti. Per le bici a pedalata muscolare Lite; sblocco gratuito + 1,25 euro per 20 minuti; abbonamenti: 1 mese – 12,99 euro; 3 mesi – 29,99 euro; 12 mesi – 71,99 euro; MoviPrime: 12,99 euro al mese, sblocco gratuito + 0,50 euro per 120 minuti.