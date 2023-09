Affidati a Itaf di Pistoia i lavori per la palestra dell’Ite Carrara La Provincia di Lucca ha affidato alla ditta Itaf Srl di Pistoia lavori di adeguamento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico del corpo palestra dell'Istituto Tecnico Economico "Carrara" per un importo di 3 milioni e mezzo. Entro un anno la palestra sarà riaperta.