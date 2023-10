Aeronautica. In novemila alla mostra

Più di 9.000 presenze nel corso di un mese e circa 800 gli studenti che hanno fatto visita alla mostra prendendo parte a una iniziativa legata all’aviazione. Sono questi i numeri principali che hanno decretato il successo divulgativo degli eventi legati al Centenario dell’Aeronautica Militare, realizzati grazie alla collaborazione fra il Comune di Lucca, il Comitato promotore e lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare.

"Anche questo ultimo fine settimana – spiega l’assessore alla cultura Mia Pisano – abbiamo registrato un grande successo di pubblico per gli eventi in programma che erano legati in modo particolare al mondo del fumetto di aviazione e che hanno visto anche la presenza eccezionale di Alfredo Castelli, padre di Martin Mystère, grazie all’importante collaborazione che abbiamo instaurato con Lucca Crea. Come amministrazione comunale siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti, che ci parlano di un successo non solo nei numeri, ma anche nella grande qualità dell’offerta culturale che per un mese, cinque fine settimana, ha animato la nostra città. Con questa operazione, che ci ha visto collaborare strettamente con il Comitato promotore del Centenario e con lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, riteniamo di aver contribuito a colmare un vuoto, che anche a livello locale si registra in questi ambiti. Alla storia dell’aeronautica italiana Lucca ha infatti dato un grande contributo in termini di uomini e imprese, che abbiamo inteso valorizzare e promuovere fra i cittadini".

Ottimi i numeri della mostra e degli eventi collaterali. La mostra si stima sia stata visitata da oltre 9.000 persone complessive (10mila con il concerto della Banda al Teatro): oltre 800 sono stati gli studenti di scuole primarie, medie e secondarie della città (300 per le iniziative promosse da Lucca Crea). Oltre 70 sono stati gli ospiti che hanno preso pare agli eventi, 750 le persone che hanno assistito al concerto della Banda, 500 allo spettacolo delle Farfalle, 500 al lancio dei paracadutisti. 60 i reperti originali dal 1913 ai giorni nostri esposti, 30 gli eventi a carattere culturale, sportivo, musicale, storico, artistico realizzati.