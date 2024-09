Aereo disperso sull'Appennino, le ricerche gestite dall'aeroporto di Tassignano

Lucca, 19 settembre 2024 – Ancora nessuna traccia dell'aereo da turismo biposto partito martedì mattina dalla provincia di Modena che da ormai due giorni risulta disperso sull'Appennino Tosco Emiliano.

L'Aeronautica Militare sta coordinando tutte le attività di ricerca in volo partecipando con propri elicotteri che, proprio i giorni scorsi, erano impegnati nelle esercitazioni di ricerca e soccorso Grifone 2024.

Le attività di ricerca sono infatti gestite dall'aeroporto di Tassignano, dove fino a ieri era in corso l'esercitazione - annullata per maltempo - e riconvertita per l'esigenza in operazione reale. Il velivolo disperso era occupato da tre persone di nazionalità francese ed era diretto in Francia dall'aeroporto "Paolucci" di Pavullo, nel Frignano. Insieme agli uomini dell'aeronautica, sono state attivate anche le squadre del corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, anche loro presenti all'aeroporto di Tassignano per le esercitazioni. Purtroppo, come fa sapere la Saer, le attuali condizioni meteorologiche, con pioggia, vento e scarsa visibilità, rendono particolarmente difficili le operazioni di ricerca.