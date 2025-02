Adolescenti nell’era digitale, incontro aperto

Un incontro formativo rivolto agli operatori del terzo settore sui temi relativi all’uso del digitale in adolescenza e sulle sfide evolutive ai tempi dell’iperconnessione. Grandissima attesa in città per l’evento promosso da Azienda Usl Toscana Nord Ovest nell’ambito del progetto Azzardata-mente Liberi 3.0 (ALI 3.0), Piano di contrasto al gioco d’azzardo patologico, e finanziato dalla Regione, realizzato in collaborazione con gli enti Auser, Fondazione Ceis di Lucca, C.RE.A. Lucca e Zefiro Impresa Sociale. Il primo dei tre eventi di rilievo si terrà domani con Alberto Pellai, psicoterapeuta di fama nazionale, ospite e relatore della giornata nel complesso di San Micheletto, dalle 9 alle 13 sul tema “Crescere sospesi tra reale e virtuale”, per esplorare le profonde trasformazioni nelletà dell’adolscenza.