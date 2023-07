Addio all’avvocato Marcello Pellegri

Lutto in città. Nella mattinata di mercoledì è venuto a mancare l’avvocato Marcello Pellegri, presidente dell’Ordine degli avvocati di Lucca alla fine degli anni ’80 e punto di riferimento per l’avvocatura lucchese, stimato e apprezzato sia dai colleghi che dai magistrati.

L’avvocato Pellegri aveva 88 anni. Di lui si ricorda la naturale capacità di unire, in un’osmosi quotidiana, professionalità e umanità, doti sempre coniugate con grande signorilità.

I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 16 nella chiesa di Santa Maria Bianca in Lucca.

L’avvocato Marcello Pellegri era originario di Giulianova (Teramo) ed era arrivato a Lucca da adolescente, dato che il padre era stato trasferito qui come procuratore. Negli anni si era affermato come professionista di alta caratura e dalle doti umane non comuni, in primis per la sua capacità di trovare sempre un punto di equilibrio e una soluzione brillante. Ai familiari le nostre condoglianze.