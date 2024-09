“Addio al progetto Lucca Port. Cinque milioni buttati al vento“

“Il dado è tratto – inizia così l’intervento del comitato Vivere il centro storico –. Il magazzino di Metro, ex Lucca Port verrà adibito a mercato ortofrutticolo. Ricordiamo che quel magazzino, circa venti anni fa, doveva rappresentare l’hub per la consegna delle merci in centro storico. Venne costruito con denaro pubblico, venne acquistata una flotta di mezzi elettrici per le consegne delle merci in Ztl, venne strutturato il personale e mancava soltanto l’organizzazione informatica“.

“Peccato – continua il comitato – che alcuni assessori della subentrata giunta Tambellini non riuscirono a portarlo in funzione e decisero per il suo smantellamento. Un vero peccato perché quella struttura era costata circa 5 milioni che venivano così buttati al vento, le centinaia di camion e camioncini che percorrevano il Fillungo continuavano a farlo e il salotto buono continuava, come adesso, ad essere una specie di autostrada. Dopo Lucca Port sono stati spesi non sappiamo quanti soldi pubblici per Life Aspire. Con ciò non vogliamo colpevolizzare la Giunta Pardini per adibire l’ ex magazzino Lucca Port a mercato ortofrutticolo, anzi gli ha trovato una funzione. Ma almeno un ragionamento andava fatto“.