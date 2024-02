Addio ad Arturo Fiori, figura amata e stimata della Garfagnana

Verrà celebrato oggi alle 15, nella pieve di San Pietro a Piazza al Serchio, il funerale di Arturo Fiori (nella foto), 76 anni da poco compiuti, una persona molto conosciuta e stimata in tutta la Garfagnana, sia per la sua attività musicale da giovane, sia poi come dipendente dell’Agenzia delle Entrate di Castelnuovo, allora Ufficio delle Imposte, dove ha lavorato per tanti anni fino alla pensione. Arturo Fiori è sempre stato molto disponibile anche nel sociale, in particolare è stato sempre vicino all’Unione sportiva Piazza al Serchio come dirigente e collaboratore.

Lascia nel dolore la moglie Maria Bechelli, i figli Arianna e Claudio con le loro famiglie, con i cari nipoti Noah, Sophiemarie e Chloe, parenti e amici. Chi era giovane negli anni ’80, ricorda Arturo in veste di cantante quando si esibiva alla Sala Corsi di Colognola di Piazza al Serchio e in altri locali della Garfagnana con il complesso The Fantasy. Una passione per la musica e il canto che papà Arturo aveva trasmesso, insieme a mamma Maria, al figlio Claudio, oggi cantante e pianista professionista, partecipante nel 2000, allora ventenne, al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, con la canzone “Fai la tua vita“. Alla famiglia le condoglianze della redazione.

Dino Magistrelli