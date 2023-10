"Addio a Sergio Staino: Lucca Comics & Games ricorda il Maestro della Satira"

La notizia della scomparsa di Sergio Staino (ripreso nella foto durante il festival del 2019) è arrivata ieri mattina anche alle orecchie dello staff di Lucca Comics and Games, una manifestazione alla quale il popolarissimo disegnatore toscano aveva partecipato più volte, l’ultima delle quali nel 2019. Abbiamo perciò chiesto al direttore di LC&G Emanuele Vietina un ricordo dell’artista, della sua opera e delle sue tante presenze al festival lucchese.

"Sergio Staino non è stato solo un maestro e ispiratore – scrive Vietina – per chiunque volesse fare satira, ma in più occasioni ha segnato la storia di Lucca Comics & Games e Collezionando, passando dallo Yellow Kid come miglior Autore italiano assegnato nel 1984 all’ultima presenza nel 2019. Ha lasciato un’impronta indelebile: nell’immaginario del pubblico, sempre affascinato dalla sua presenza e capacità narrativa, ma anche tangibile, come quella delle sue mani impresse nella nostra Walk of Fame. Un artista che sapeva unire un’analisi pungente e dissacrante del presente a tocchi di meravigliosa e struggente umanità, dando alle sue vignette - straordinari specchi della realtà - un sapore agrodolce. C’è un pezzo di Bobo in ognuno di noi, e questo regalo che ci ha fatto Sergio Staino resterà per sempre insieme ai ricordi che ci legano a lui".

Paolo Ceragioli