Addio a Ruggero un mese dopo la morte del figlio

Ruggero Biagioni, 75 anni, non ha retto al dolore per la scomparsa del figlio Pietro, avvenuta il mese scorso a Pistoia, strappato alla vita da un male incurabile a soli 38 anni, ed è deceduto per infarto all’ospedale di Lucca dove era stato trasportato per accertamenti tre giorni orsono. Il suo funerale si terrà oggi alle 17 nella chiesa di Vico Pancellorum. Ruggero Biagioni aveva gestito a Ponte Coccia il forno di cui era proprietario fino a due anni fa. Persona ben voluta, sempre gentile e disponibile, lascia un vuoto incolmabile in famiglia e nella comunità della Val di Lima dove ha sempre avuto la residenza. La sua morte ha destato tanta impressione e commozione in tutta la zona, dove la famiglia è molto conosciuta, anche perché avvenuta appena un mese dopo la scomparsa del figlio Pietro. Pietro Biagioni, residente a Cutigliano in provincia di Pistoia, era deceduto per un male che non gli ha lasciato scampo. Era sposato con Chiara Nesti, figlia di Mauro Nesti il famoso campione di rally, ed era direttore commerciale e amministrativo della "Nesti Conserve Alimentari srl", ed aveva davanti a sé una brillante carriera. Oltre alla moglie ha lasciato un bambino piccolo. Una vera tragedia, che ha sconvolto la famiglia, e il padre Ruggero, evidentemente, non ce l’ha fatta a superare il dolore per il grande momento di sconforto che lo aveva colpito dopo la morte del figlio. Alla famiglia, così duramente provata, sono giunti tanti messaggi di cordoglio e solidarietà.

M.N.