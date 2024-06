Addio a Michelucci ex dirigente di Cna. I funerali oggi a S.Anna

1La Cna dà notizia con profonda tristezza della scomparsa di Giuliano Michelucci (nella foto), per anni dirigente dell’associazione. Michelucci, termoidraulico di 81 anni, ha infatti svolto numerosi incarichi all’interno della Cna di cui è stato anche componente del direttivo dagli anni 90 ad oggi.

“Ha svolto sempre con passione i propri ruoli all’interno della Cna – sottolinea Andrea Giannecchini, presidente Cna Lucca – come presidente del Consorzio Idraulico Calis, come presidente di Cna pensionati dal 2013 al 2021, componente della commissione provinciale dell’artigianato (Cpa), del comitato Inps e del consiglio di amministrazione del Caf Cna Lucca. Era una persona estremamente riservata, equilibrata, disponibile ed è per queste sue caratteristiche che era stato scelto anche come componente del comitato dei saggi della Cna di Lucca”.

“Con il suo impegno – ha detto il direttore della associazione Stephano Tesi – Giuliano ha contribuito in modo rilevante alla crescita della Cna per la sua competenza e la sua esperienza. La sua scomparsa è una perdita significativa per tutti coloro che lo hanno conosciuto”. In questo momento difficile il presidente Andrea Giannecchini, lo stesso direttore Tesi e i colleghi della Cna vogliono esprimere le più sentite condoglianze al figlio Edoardo. I funerali si pengono oggi alle ore 15.30 nella chiesa di S.Anna. Ai familiari le condoglianze della nostra redazione.